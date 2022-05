Calcio: Mazraoui lascia l'Ajax, giocherà nel Bayern Monaco

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Noussair Mazraoui è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il 24enne difensore-centrocampista si trasferirà dall'Ajax di Amsterdam in Bundesliga a parametro zero per la nuova stagione agonistica. Il marocchino ha firmato con i campioni di Germania fino al 2026. (ANSA).