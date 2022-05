Ronaldo resterà allo United, assicura ten Hag

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Nonostante i rumors delle ultime settimane, che suggerivano il suo addio a fine stagione specie dopo aver mancato la qualificazione alla Champions League, Cristiano Ronaldo continuerà a giocare all'Old Trafford anche la prossima stagione. Lo ha assicurato il nuovo allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, nella sua prima conferenza stampa inglese.

Ad esplicita domanda se ritenga CR7 adatto per lo stile di gioco che vuole adottare, l'ex tecnico dell' Ajax ha risposto con un laconico "sì", aggiungendo che dal campione portoghese si aspetta "molti gol". "La sfida che ci attende è attende è enorme e abbiamo poco tempo - le prime parole di ten Hag -. Gli avversari da battere sono il Manchester City e il Liverpool, ma non vedo l'ora che cominci la nuova stagione. Son qui perché questo club ha una storia incredibile e la squadra un potenziale importante. Non ho intenzione di parlare adesso coi giocatori che hanno bisogno di staccare dopo una lunga stagione. Lo farò a tempo debito".

Dopo l'ultima sconfitta sul campo del Crystal Palace, lo United ha chiuso la Premier al sesto posto (farà l' Europa League), staccato 35 punti dal City, campione d'Inghilterra per la seconda stagione consecutiva, la quarta nelle ultime cinque annate. (ANSA).