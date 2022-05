Napoli: è fatta per Olivera dal Getafe

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Primo colpo del Napoli per la prossima stagione: sono fissate per domani mattina a Villa Stuart, a Roma, le visite mediche di Mathias Olivera, terzino sinistro uruguaiano proveniente dal Getafe.

La conferma alle voci delle ultime ore arriva dal presidente del club spagnolo, Angel Torres, ai microfoni di CalcioNapoli24.

"Abbiamo trovato - riporta il sito d'informazione - tra il Getafe e il Napoli l'accordo per Mathias Olivera, e anche il giocatore ha trovato l'accordo col club. Se domani supererà le visite mediche, sarà un giocatore del Napoli". Superate le visite mediche, Olivera raggiungerà la nazionale dell'Uruguay.

Prestito con obbligo di riscatto intorno ai 12 milioni più bonus la formula dell'affare. (ANSA).