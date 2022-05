Il Liverpool annuncia il portoghese Fabio Carvalho

(ANSA) - LONDRA, 23 MAG - Il Liverpool ha annunciato sul proprio sito la firma del giovane attaccante portoghese del Fulham Fabio Carvalho. Secondo quanto riferito, il 19enne ha sottoscritto un contratto quinquennale e si unirà ufficialmente al club il 1 luglio, il giorno dopo la scadenza del suo contratto con il club londinese.

I due club avevano già raggiunto un accordo a gennaio per un importo di 5 milioni di sterline (5,9 milioni di euro), ma l'operazione era bloccata per problemi amministrativi. Il Liverpool avrebbe accettato di pagare i bonus e aggiungere una clausola che consente al Fulham di recuperare il 20% dell'importo di una possibile futura vendita del giocatore a un altro club. Carvalho, nato in Portogallo, è approdato al Fulham a soli 12 anni, alla fine del 2014. Ha svolto un ruolo chiave nella promozione in Premier League dei campioni di Second Division. Ha segnato 10 gol e fornito 8 assist in 36 partite.

