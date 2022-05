Calcio donne: Gama, Italia a Europei con umiltà e consapevolezza

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAG - Agli Europei "andremo per dire la nostra, con la giusta umiltà. La parola d'ordine è anche consapevolezza perché siamo cresciute in questi anni. All'ultimo Mondiale, tra le prime otto, sette erano europee, quindi sarà molto impegnativo, ed il nostro girone è impegnativo". Lo ha detto Sara Gama, capitana della Juventus e della Nazionale femminile, a margine della Hall of Fame, in corso a Palazzo Vecchio.

Sul girone, ha aggiunto, "ci sarà la Francia, e a livello di club una squadra francese ha vinto la Champions ovvero il Lione.

Ci sarà poi il Belgio e li conosciamo dalle ultime qualificazioni al Mondiale. E ci sarà l'Islanda con cui abbiamo fatto una doppia amichevole recentemente. Sono tutte squadre strutturate". Sulla stagione "adesso stacchiamo un po' perché è stata una stagione molto intensa. Abbiamo fatto quest'anno col club 12-14 gare in più: è stato bello ma ci hanno portato via energia, ora ci riposiamo". (ANSA).