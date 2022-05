Azzurri: 39 convocati da Mancini per Argentina e Nations League

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - La clamorosa esclusione dalla fase finale dei Mondiali in Qatar è ancora un nervo scoperto, ma l'Italia si rimette in marcia e guarda avanti. La Nazionale azzurra riparte dall'amichevole di lusso contro l'Argentina e dai primi quattro confronti della Nations League. Il ct, Roberto Mancini, ha convocato 39 calciatori per le sfide del mese prossimo: tornerà Leonardo Spinazzola, per la prima volta convocati Andrea Pinamonti e Davide Frattesi. Gianluca Caprari ritrova la Nazionale tre anni e mezzo dopo la convocazione nell'ottobre 2018. Non ci saranno, invece, gli infortunati Chiesa, Castrovilli, Toloi e Immobile. Gli azzurri si ritroveranno venerdì prossimo, 27 maggio a Coverciano, solo domenica i giocatori della Roma impegnati mercoledì nella finale di Conference League. Mercoledì 1 giugno affronteranno l'Argentina nella sfida fra i campioni d'Europa e vincitori dell'ultima Coppa America. Partirà invece dalla via Emilia il cammino nella Nations League, che prevede quattro partite a giugno e le ultime due a fine settembre: dopo aver raggiunto l'anno scorso la Final Four, ospitata a Milano e Torino e chiusa al terzo posto, gli azzurri esordiranno nel torneo sabato 4 giugno contro la Germania al Dall'Ara di Bologna, per poi ospitare martedì 7 giugno l'Ungheria al Manuzzi di Cesena. Ai due incontri casalinghi faranno seguito due trasferte: la prima contro l'Inghilterra sabato 11 giugno a Wolverhampton e la seconda martedì 14 giugno a Moenchengladbach contro i tedeschi.

