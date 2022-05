Scudetto Milano: esplode urlo in piazza Duomo, è festa grande

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Un boato ha salutato in piazza Duomo a Milano la fine della partita Sassuolo-Milan che incorona la squadra rossonera campione d'Italia. La festa è però un po' in tutta la città, a Casa Milan, lungo le circonvallazione, in centro come in periferia.

"Siamo noi, siamo noi, i campioni dell' Italia siamo noi" hanno iniziato a cantare i tifosi che si sono uniti in un abbraccio liberatorio, anche se la festa era già cominciata sul 3-0 del primo tempo. La piazza è ormai un tappeto rossonero con fumogeni rossi accessi ovunque.

E appena finita la partita erano già oltre 30 mila i tifosi in piazza Duomo secondo quanto spiegato dalla Questura, monitorati dal dispositivo di sicurezza predisposto dal questore Giuseppe Petronzi. E' stato disposto il salto fermata della stazione metropolitana Duomo M1 e M3. (ANSA).