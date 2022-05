Scudetto Milan: colpito da bottiglia funzionario polizia

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Un funzionario della Polizia di Stato è stato colpito violentemente da una bottiglia al petto, riportando una forte contusione, durante i festeggiamenti dei tifosi per la conquista dello scudetto da parte del Milan in piazza Duomo. Lo ha reso noto la Questura.

Diverse persone, dal comportamento esagitato, verso le 21:20, si sono avvicinati al palco usato ieri per il concerto di Radio Italia ed hanno iniziato a lanciare sporadicamente oggetti e bottiglie all'indirizzo delle forze dell'ordine impiegate anche a protezione della struttura.

In piazza, intorno alle 22, secondo quanto spiegato, sono presenti circa 30.000 persone, mentre si sono radunate circa 6 mila persone nei pressi di Casa Milan. (ANSA).