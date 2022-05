Calcio: Inzaghi, incontro con Zhang? Cose vanno fatte bene

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - "Nei prossimi giorni ci incontreremo con il presidente Zhang e parleremo del futuro di questa squadra e di questa società. Bisogna fare le cose fatte bene perché abbiamo un seguito e abbiamo tifosi che meritano altre gioie". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da DAZN. "Altre brutte sorprese sul mercato? Non lo so, adesso dovrò incontrare la società. Quelle della scorsa estate sono state tre perdite molto importanti, perché oltre a Lukaku ed Hakimi abbiamo perso anche Eriksen. Ci siamo passati e abbiamo lavorato tantissimo per essere ancora competitivi ed alzare dei trofei. L'auspicio è di ripartire nei migliori dei modi con un organico sempre più competitivo". (ANSA).