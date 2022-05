Calcio: 3-2 in rimonta sul Villa, al City titolo Premier

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il Manchester City ha vinto il titolo di campione d'Inghilterra grazie al 3-2 sull'Aston Villa, dopo essersi trovato in svantaggio 0-2: la rimonta con tre gol messa a segno in sei minuti. La squadra di Pep Guardiola è prima in Premier League con 93 punti. Il Liverpool, che ha battuto 3-1 il Wolverhampton, chiude al secondo posto con 92. Si guadagnano un posto nella prossima Champions anche il Chelsea (74) e il Tottenham (71). (ANSA).