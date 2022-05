Pioli, il Milan merita lo scudetto? A oggi primi con merito

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - "Se ci meritiamo lo scudetto? Risponderò domani, ma ad oggi credo che siamo meritatamente primi. Per vincere domani dobbiamo giocare da Milan e non pensare che sarà una partita facile": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, decisiva per lo scudetto. Pioli non sottovaluta la gara di domani e si aspetta una rivale agguerrita: "E' giusto che sia così. Lo sport è competizione. Siamo primi e chi ha giocato contro di noi ha dato sempre il massimo. Il Sassuolo è la squadra che ha più qualità sulla trequarti offensiva, dovremo stare attenti e creare occasioni adatte alle nostre caratteristiche e qualità" (ANSA).