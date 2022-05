Martedì il 'Premio Bulgarelli' a Tonali e Raspadori

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Si svolgerà martedì prossimo, 24 maggio a Bologna (inizio alle 14.30), nella sede della Regione (Sala 20 Maggio), la cerimonia di assegnazione del 'Premio Bulgarelli' per la stagione 2021-2022, promosso dall' Associazione Giacomo Bulgarelli e dall'Associazione Italiana Calciatori, con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, il cui presidente Stefano Bonaccini parteciperà all'evento.

La giuria, presieduta da Fabio Capello e composta da Luigi Colombo, Roberto Mancini, Sandro Mazzola, Gabriele Oriali, Luisito Suarez, Sergio Campana e dal presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno, dal direttore generale Aic Gianni Grazioli e dal presidente della Fondazione Museo del Calcio di Coverciano Matteo Marani e da altri ex campioni, ha assegnato il Premio Bulgarelli per la stagione 2021-2022 a Sandro Tonali (Milan) miglior mezzala e a Giacomo Raspadori (Sassuolo) miglior giovane del campionato di Serie A.

La giuria premierà anche Stefano Pioli (Milan) miglior allenatore della Serie A; Manuela Giugliano (Roma) e Gianpiero Piovani (Sassuolo), rispettivamente miglior calciatrice e miglior allenatore della Serie A femminile e Daniele Orsato, miglior arbitro. A Josè Altafini sarà assegnato il riconoscimento alla carriera. (ANSA).