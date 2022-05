Inzaghi, dobbiamo giocarcela per non avere rimpianti

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - "La squadra ha fatto una settimana come le altre, sappiamo che ci sono questi ultimi 90' da giocare alla grande per non avere rimpianti sapendo che non dipende da noi ma dobbiamo fare 84 punti e poi vedremo quel che accadrà".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria.

"Sarebbe straordinario se dovesse arrivare qualcosa domani - ha proseguito - ma sappiamo di aver dato grandi soddisfazioni a un pubblico che se lo è meritato. Dobbiamo concentrarci solo su quel che dipende da noi". (ANSA).