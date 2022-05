Sono oltre 40 mila i biglietti venduti per assistere alla finale di Conference League allo stadio Olimpico sui maxischermi. Lo fanno sapere fonti della Roma, che in tutto ne metterà a disposizione poco meno di 50 mila: quindi l'ennesimo sold out stagionale è sempre più vicino. Venerdì, infatti, la vendita dei tagliandi si era fermata a 37mila.