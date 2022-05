Cagliari costretto a vincere, Agostini "concentrati su sfida"

(ANSA) - CAGLIARI, 21 MAG - Cagliari costretto a vincere a Venezia. Con la speranza che la Salernitana non prenda tre punti nella sfida alla stessa ora con l'Udinese. È la giornata dei verdetti definitivi: se i rossoblu non sorpassano o non affiancano i campani devono salutare la A. E ricominciare dalla serie B a sei anni dall'ultimo ritorno nella massima serie.

Mister Agostini concentrato su quello che dipende da lui e dai suoi uomini: senza una vittoria non sì più nemmeno confidare nelle disgrazie altrui. In panchina il mister non farà troppe domande sul risultato dell'Arechi: "Pensiamo solo a quello che dobbiamo fare noi - ha detto nella conferenza stampa della vigilia - il resto sarebbe solo un inutile spreco di energie.

Chiaro che tutti siamo consapevoli che si gioca una partita importante all'Arechi, ma stare lì a pensarci troppo non ci aiuta. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita e a tirare fuori quello che vuole in una partita che non possiamo sbagliare. La differenza in questi casi la fa la testa".

Squadra che ancora ci crede: "Dopo la sconfitta con l'Inter eravamo delusi - ha continuato - ma è comprensibile. Ma dopo è cominciata una settimana di lavoro in cui ci siamo allenati molto bene". Speranze? "Dobbiamo dare il massimo, io per primo - ha spiegato - per me il Cagliari è qualcosa di eccezionale, in testa ho solo la consapevolezza che devo dare tutto per questo club".

Nessuna anticipazione su modulo e squadra: "Bisogna essere pronti a cambiare - ha detto senza sbilanciarsi troppo - anche durante la gara". Rimane il dubbio sullo schieramento a tre o a quattro in difesa. Ma è un interrogativo legato alla scelta dei giocatori che Agostini ritiene più adatti tecnicamente e caratterialmente per questa gara. Ad esempio Altare e Ceppitelli partono favoriti anche per la possibilità di sfruttare il loro potenziale nelle mischie in area avversaria. In mezzo spazio a Nandez. Mentre davanti non è detto che parta dall'inizio Pavoletti: il bomber di Livorno potrebbe cominciare dalla panchina per un impiego nell'eventuale forcing finale. La tifoseria ci crede: venduti circa 650 biglietti per il settore ospiti del Penzo. (ANSA).