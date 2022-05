Liga: Real Madrid campione chiude con uno 0-0,testa al Liverpool

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - In attesa della decisione di Kylian Mbappé, il Real Madrid, da tempo laureatosi campione di Spagna, ha concluso la Liga con un pareggio senza reti col Betis Siviglia al Bernabeu, otto giorni prima della finale di Champions League col Liverpool, il 28 maggio a Parigi.

Nell'anticipo dell'ultima giornata, le Merengue non hanno troppo spinto sull'acceleratore e hanno creato pochi pericoli per gli ospiti, già peraltro qualificati alla prossima Europa League. Il Real ha fatto 86 punti - e se domenica il Barcellona dovesse vincere resterà comunque staccato di 13 lunghezze -, con 26 vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte, segnando 80 reti (27 del solo Benzema, 17 di Vinicius) e subendone 31. (ANSA).