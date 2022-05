Kaka' diventa tecnico: "Ora mi manca la squadra"

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Ricardo Kaka', uno dei calciatori più forti del XXI secolo, Pallone d'Oro nel 2007, presto intraprenderà la carriera di allenatore. L'ex fantasista di Milan e Real Madrid, che ha compiuto 40 anni il 22 aprile, ha conseguito infatti la 'Licenza A', ovvero il patentino di secondo livello assegnato dalla Federcalcio brasiliana. Kaka' adesso verrà invitato a seguire il corso per la 'Licenza Pro', che gli permetterebbe di allenare tutte le squadre in qualsiasi categoria. Intanto, l'ex rossonero ha festeggiato sui social, con un post sul proprio account di Instagram in cui ha scritto: "Un altro corso completato. Allenatore abilitato, ora manca solo la squadra". (ANSA).