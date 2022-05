Inter: Gagliardini va ko, salterà la Sampdoria

L'Inter non avrà a disposizione Roberto Gagliardini per la sfida di domenica contro la Sampdoria, decisiva in chiave scudetto. Il centrocampista dei nerazzurri "non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la partita di domenica, a causa di un'infrazione al piede sinistro", ha spiegato la società in una nota, con Gagliardini che chiude così anzitempo la sua stagione.