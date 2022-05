Vlahovic: "Amo la Juventus perché non molla mai, come me"

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - "Amo il Dna della Juventus, mi piace la voglia di combattere e non mollare mai: è proprio come il mio". Così Dusan Vlahovic, attaccante bianconero, ospite al Salone Internazionale del Libro di Torino. "Non voglio mai avere rimpianti, mi sento un privilegiato a fare questo mestiere e c'è tanto da lavorare per diventare un campione - aggiunge il serbo - ma do sempre tutto me stesso". Prandelli è stato un allenatore speciale: "Spero di vederlo presto, gli sarò sempre grato perché è stato l'uomo di sport più importante nella mia vita" le parole di Vlahovic sul suo primo tecnico alla Fiorentina. (ANSA).