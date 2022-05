Doveri arbitra Sassuolo-Milan, Inter-Samp affidata Di Bello

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Daniele Doveri di Roma 1 arbitrerà la sfida-scudetto in programma sul terreno del Mapei Stadium di Reggio Emilia fra il Sassuolo e il Milan, domenica alle ore 18.

Inter-Sampdoria, in programma in contemporanea al Giuseppe Meazza di Milano, è stata affidata al fischietto di Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Per quanto riguarda le sfide legate alla salvezza, Daniele Orsato di Schio dirigerà Salernitana-Udinese, di domenica alle ore 21; in contemporanea il Cagliari scenderà in campo allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia contro i lagunari. Questa sfida è stata affidata alla direzione di Fabio Maresca di Napoli. (ANSA).