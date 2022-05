Calcio: sabato e domenica a Roma finali Oratorio Cup

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Sabato 21 e domenica 22 maggio 2022, presso l'Heaven Sporting Club Torraccia, via Francesco Paolo Bonifacio 167 a Roma, si svolgeranno le fasi finali della Oratorio Cup - Ricostruire la Comunità attraverso lo Sport, stagione 2021/2022, un evento calcistico organizzato dal CSI, Centro Sportivo Italiano - Comitato di Roma, che coinvolgerà circa 1800 atleti e i famigliari al seguito delle squadre provenienti da parrocchie e oratori della provincia di Roma.

La manifestazione dedicata agli Oratori di Roma e provincia quest'anno è stata realizzata grazie al progetto Comunità Solidali 2020 e promossa dalla Regione Lazio.

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia la kermesse sportiva dell'Oratorio Cup romana vedrà schierate oltre 150 squadre, divise in 9 categorie (dall'Under 10 fino agli Amatori), pronte per contendersi le finali dal primo all'ultimo posto.

"Il movimento sportivo degli oratori della capitale - le parole del presidente del CSI Roma Daniele Pasquini - ha reagito allo shock della pandemia. I giorni del lockdown e delle restrizioni alle attività sportive sono stati duri e complicati.

Soltanto la tenacia di dirigenti e allenatori nel tenere sempre acceso il filo relazionale con i propri atleti ha permesso di ripartire con slancio, senza disperdere il patrimonio di amicizie di cui è ricco il mondo degli oratori. La pandemia è stata una sfida che oggi, alla luce dei numeri dell'edizione 2021/2022 dell'Oratorio Cup di Roma, possiamo affermare di aver vinto. Questo ci dà il giusto entusiasmo per guardare alla prossima stagione sportiva con fiducia".

L'Oratorio Cup può essere definita a pieno diritto la quintessenza dello sport di marca CSI. Non è semplicemente il campionato dedicato alle parrocchie e nemmeno un modo per far giocare i ragazzi, ma un progetto educativo e formativo ad ampio respiro e a lunga gittata, che coinvolge tutte le fasce d'età e unisce tutti i partecipanti in un grande coro di persone.

