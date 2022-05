Pogba a Chiellini e Dybala: "Un privilegio aver giocato con voi"

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Paul Pogba dispensa messaggi agli ex compagni in bianconero, al passo d'addio, facendo intendere di avere sempre nel cuore la Juventus. Il centrocampista francese, sul proprio account di Instragram, ha voluto salutare Giorgio Chiellini, al passo d'addio, con un messaggio che recita: "Che carriera fantastica @giorgiochiellini! Mi sento privilegiato per aver condiviso il campo con te, un giocatore fenomenale e una persona ancora migliore #THEGR3ATCHIELLO".

A proposito dell'amico Paulo Dybala, anche lui all'addio, ma non al campo, bensì alla Juve, ha aggiunto: "Hermano, sei un top player e un top man! È bello averti come amico e condividere momenti con te alla @juventus. Spero di vedervi presto! @paulodybala".

Il centrocampista francese, in rotta con il Manchester United, da molti è dato assai vicino al ritorno nella Juventus.

