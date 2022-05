Play off B: Benevento-Pisa 1-0 nell'andata delle semifinali

Benevento-Pisa 1-0 (0-0) nell'andata delle semifinali dei play off del campionato di serie B. Il gol della vittoria porta la firma di Gianluca Lapadula, a segno al 39' del secondo tempo. La gara di ritorno è in programma in Toscana sabato 21 maggio alle 18.

Nell'altra semifinale si sfideranno domani Brescia e Monza che poi si ritroveranno di fronte per la gara di ritorno domenica 22 maggio.