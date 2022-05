"Da calciatore a imprenditore", collaborazione Ics e Aic

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Una collaborazione che si rinnova ogni anno quella tra l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e l'Associazione Italiana Calciatori (AIC), che lanciano la quinta edizione del corso "Da calciatore a imprenditore", incentrato sulla gestione degli impianti sportivi e delle scuole calcio.

Dal 14 al 16 giugno la sede del Credito Sportivo a Roma ospiterà tre giornate di formazione, tenute da professionisti del settore, caratterizzate dall'analisi del settore sportivo in ottica imprenditoriale, con particolare riferimento alle migliori modalità di realizzazione e gestione di un impianto o di una scuola calcio.

Il corso, gratuito per calciatori e calciatrici ed ex calciatori e calciatrici, ha l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali già maturate e acquisirne di nuove, guardando il mondo del calcio da un'altra prospettiva e accompagnando così gli atleti attraverso un percorso di sviluppo professionale e imprenditoriale utile a favorire l'inserimento lavorativo degli atleti nel dopo-carriera, all'interno del mondo dello sport come "imprenditori sportivi".

Un impegno costante e una concreta volontà, quella di ICS e AIC, di investire non solo sulle infrastrutture fisiche, ma anche e soprattutto sulle infrastrutture immateriali, come la formazione, l'informazione e l'educazione. (ANSA).