Sprint scudetto:Inter-Samp e Sassuolo-Milan domenica alle 18

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Appuntamento domenica 22 maggio alle 18 per il rush finale per lo scudetto: la Lega di serie A ha infatti ufficializzato il calendario dell'ultima giornata di campionato, fissando per quell'ora le partite Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan: sono gli unici due incontri in quella fascia oraria di una giornata che per il resto va dall'anticipo Torino-Roma, venerdi' alle 20.45, fino alle due sfide salvezza, Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari, fissate domenica alle 21.00 (ANSA).