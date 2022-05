Mbappé, 'ho deciso dove andare, presto saprete'

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Real Madrid-Liverpool non solo sul campo sabato 28 nella finale di Champions League. C'è stata una sfida tra queste due superpotenze del calcio europeo, secondo quanto riferisce 'Marca', anche per assicurarsi le prestazioni di Kylian Mbappé. Ieri, nel corso del Gala in cui ha ricevuto il premio di miglior giocatore della Ligue 1, l'asso francese in uscita (in quanto si svincola a giugno) dal Psg ha rivelato di aver già preso una decisione, ma di non poter rivelarla adesso.

"E' finita, mancano solo alcuni piccoli dettagli - ha detto Mbappé - ma ho preso la mia decisione, e a breve la comunicherò perché bisogna rispettare ogni parte in causa. Mi mettono pressione, ma non solo a me, comunque presto saprete".

In Spagna scrivono che tutto ciò significa che Mbappé andrà al Real Madrid, squadra dei suoi sogni da bambino, ma ci sarebbe stato un inserimento dell'ultima ora del Liverpool, che avrebbe tentato di convincere il calciatore con un'offerta superiore a quella del Real. Ma Mbappé avrebbe declinato la proposta, purtroppo per Jurgen Klopp che del campione del mondo 2018 è un grande estimatore. (ANSA).