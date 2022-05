Calcio: Juve; Bonucci saluta Chiellini,sei stato esempio e guida

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - "Oggi è il tuo giorno e da oggi comincerai a mancare a questa squadra, a questi colori, a questo spogliatoio. Sei stato un esempio, una guida, un fratello, un amico". Sui social Leonardo Bonucci saluta così Giorgio Chiellini. "Abbiamo condiviso più di dieci anni insieme, abbiamo gioito, abbiamo sofferto, abbiamo faticato, abbiamo fatto quadrato insieme, abbiamo lottato, abbiamo vinto. Vinto tanto con la Juve, Vinto qualcosa di Unico con la maglia azzurra", aggiunge Bonucci a poche ore dall'ultima partita casalinga in bianconero del compagno.

"Vivere il campo accanto a Te per me è stato un privilegio, un onore. Viverci fuori dal campo lo è stato ancora di più - sottolinea - Ho imparato dal tuo essere sempre equilibrato in tutto e per tutto. In bocca al lupo Leggenda. Per quello che verrà. Qualsiasi cosa sarà, lo farai sempre da primo della classe. Ci legherà sempre quel filo invisibile che ci ha accompagnato in campo, nelle mille battaglie calcistiche, nelle vittorie e nei momenti più difficili".

Bonucci non è l'unico a rendere omaggio sui social al n.3 bianconero. "Ho cercato di guardare ogni tuo singolo gesto quest'anno. Sei un esempio per me e sono onorato di aver giocato insieme a te", scrive Manuel Locatelli, mentre Danilo ricorda l'infortunio subito dal compagno al suo arrivo: "Quando sono arrivato alla Juventus tu avevi subito un grave infortunio e, non conoscendoti come oggi, ho pensato che non avresti avuto la forza di continuare. Al contrario, hai lottato, hai fatto di tutto, ti sei rialzato e sei stato in grado di guidarci ancora per molto tempo". (ANSA).