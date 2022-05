Serie A: Milan-Atalanta 0-0, rossoneri sognano la festa - LIVE

Per la 37/a giornata di Serie A in campo alle ore 18: Milan-Atalanta 0-0. LA DIRETTA



"Sempre Milan, forza lotta insieme a noi": una coreografia che coinvolge l'intero stadio per caricare i rossoneri nella sfida decisiva per lo scudetto contro l'Atalanta. Uno stadio da brividi, stracolmo, in cui non si vedono seggiolini liberi neppure al terzo anello. I tifosi del Milan sognano un titolo che manca da 11 anni e ci sono applausi per tutti, anche per Kessié alla lettura delle formazioni dopo che è stato bersagliato dal popolo rossonero per la decisione di lasciare Milano a parametro zero. Per i tifosi oggi non è dunque il momento dei dissidi ma solo di sostenere la squadra per la conquista dello scudetto.



Le formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez - Tonali, Kessie - Saelemaekers, Krunic, Leao - Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Bennacer, Ballo Toure, Diaz, Ibrahimovic, Rebic, Romagnoli, Florenzi, Messias, Bakayoko, Gabbia. All. Stefano Pioli.



ATALANTA (3-4-2-1): Musso - Palomino, De Roon, Djimsiti - Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Hateboer - Pessina, Pasalic - Muriel. A disposizione: Rossi, Sportiello, Pedersen, Boga, Malinovskyi, Mihaila, Demiral, Scalvini, Miranchuk, Zapata. All. Gian Piero Gasperini.



Una marea rossonera a San Siro per caricare il Milan nell'ultima partita di campionato contro l'Atalanta, sfida forse decisiva per la conquista del titolo. Stefano Pioli sceglie Kessié in coppia con Tonali in mediana, e Saelemaekers, Krunic e Leao a supporto di Giroud punta. L'Atalanta, che non può sbagliare per centrare la qualificazione alle coppe europee, senza Toloi punta su Muriel, supportato da Pasalic e Pessina. Una sfida sentitissima per entrambe le squadre che in 90' si giocano l'intera stagione. I tifosi del Milan si preparano ad accogliere la squadra con una coreografia che coinvolgerà l'intero stadio, mentre il pullman della squadra, all'arrivo a San Siro, è stato 'abbracciato' da centinaia di tifosi. Vincere per i rossoneri è d'obbligo in attesa del risultato di questa sera tra Cagliari e Inter. L'Atalanta di Gasperini, nel finale di stagione più complesso negli ultimi anni, ha bisogno dei 3 punti per essere certa dell'Europa: l'ultima spiaggia è un San Siro a tinte rossonere.