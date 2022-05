Juve: Allegri: "Ci resti la rabbia per non avere vinto"

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - "La rabbia per non aver vinto nessun trofeo deve rimanerci dentro, dobbiamo portarcela dietro". Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, analizza la stagione da zero titoli della sua squadra.

"Difficilmente - aggiunge sulla finale di coppa Italia persa contro l'Inter ai tempi supplementari - riuscirò a cancellare la sconfitta di mercoledì. Dovremo lavorare per capire su cosa migliorare: la squadra ha fatto il massimo, ma alla lunga abbiamo pagato gli infortuni traumatici". (ANSA).