Domani alle 11 la consegna del premio Bearzot al Coni

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Si svolgerà domani 16 maggio, alle ore 11, nel Salone d'Onore del Coni, la cerimonia di consegna dell'XI Edizione del premio nazionale 'Enzo Bearzot', prestigioso riconoscimento organizzato dall'Unione sportiva Acli con il patrocinio della Figc, quest'anno assegnato all'allenatore dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi. A deciderlo la giuria presieduta dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, dal numero uno dell'Us Acli, Damiano Lembo, e coordinata dal caporedattore sport dell'Ansa, Piercarlo Presutti. Contestualmente sarà consegnato a Daniele Chiffi il premio speciale di miglior arbitro italiano emergente, assegnato alla memoria dell'ex direttore di gara Stefano Farina, mentre a Dino Zoff un riconoscimento speciale alla carriera e al Comitato provinciale di Pesaro il 9/o premio sociale 'Enzo Bearzot' che, come ogni anno, va ai progetti sul territorio più meritevoli tra le associazioni Us Acli. Anche quest'anno la cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD. (ANSA).