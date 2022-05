Calcio: Gasperini, Europa? Finché ci sono i numeri...

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - "L'Europa? È difficile, ma finché i numeri ci sono... Bisognerà vedere cosa faranno le altre e noi con l'Empoli, poi speriamo che la Roma vinca anche la Conference. Ci prepareremo bene per domenica. Ho visto una squadra viva? L'ho vista poche volte in difficoltà quest'anno, magari solo quando si giocava con l'Europa infrasettimanale": il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini crede ancora nella qualificazione europea della Dea, uscita sconfitta a San Siro contro il Milan. "Loro sono stati bravi a concretizzare l'episodio, poi c'è stata la prodezza di Theo. L'Atalanta deve essere orgogliosa di questo tipo di partite, di affrontare così il Milan. Ho rivisto globalmente una buona squadra, ma non siamo riusciti ad essere concreti". Poi tanti complimenti al club rossonero che "ha fatto qualcosa di straordinario". Mentre sul suo futuro: "In questo momento siamo tutti concentrati sull'esito di questo campionato. In società qualche cosa è cambiata. Non c'è stata alcuna riunione. Non è una domanda che dovete fare a me. Io mi confronterò appena verrò chiamato. Io a Bergamo sto benissimo. Se ci sono ancora le condizioni di sopportarmi sarà in grado di ripartire, altrimenti me ne farò una ragione". (ANSA).