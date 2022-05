Argentina: Scaloni anticipa Mancini e convoca Senesi

(ANSA) - BUENOS AIRES, 13 MAG - C'è anche il 24enne Marcos Senesi, difensore centrale del Feyenoord rivale della Roma nella finale di Conference League, nella lista dei preconvocati del ct dell'Argentina Lionel Scaloni in vista della partita, denominata 'Finalissima' dalla Fifa, del Primo di giugno a Wembley contro l'Italia. Questa sfida opporrà i vincitori di Euro 2020 a quelli della Coppa America.

Con questa mossa Scaloni anticipa Mancini, che in vista della sfida con l'Albiceleste aveva anche lui intenzione di chiamare Senesi, che ha la doppia cittadinanza e con la maglia dell'Argentina non ha ancora giocato una partita ufficiale. Così ora Senesi potrebbe esordire proprio contro quella Italia che lo avrebbe voluto.

Il ct argentino ha chiamato anche nove 'italiani', che sono Musso dell'Atalanta, Lautaro Martinez e J. Correa dell'Inter, Dominguez del Bologna, Molina e Perez dell'Udinese, Dybala della Juventus, Gonzalez e Martinez Quarta della Fiorentina. (ANSA).