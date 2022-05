Spalletti "Insigne un grande professionista"

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - ''Tra i tanti motivi che mi hanno spinto ad accettare la panchina del Napoli c'è stato anche quello di poter lavorare con Insigne''. Luciano Spalletti parla dell'ultimo atto del capitano del Napoli nel suo stadio che ci sarà domenica in occasione della gara con il Genoa.

''E' motivo di grande orgoglio - aggiunge - e lo ringrazio per la disponibilità che ha avuto nei miei confronti e dei compagni. E' stato un rifermento importante per tutta la stagione e ha il merito come gli altri di aver prodotto questo risultato finale''.

''Insigne - conclude Spalletti - è un grande professionista e lo è sempre stato in tutto quello che ha fatto. E' stato sempre disponibile con le sue caratteristiche ad aiutare tutti. Con il suo comportamento ha dato molti insegnamenti a tutti i suoi compagni''. (ANSA).