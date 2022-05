Serie A: Napoli-Genoa

Per la 37/a giornata di Serie A in campo domenica alle ore 15: Napoli-Genoa.



''Domenica c'è una partita difficilissima con il Genoa e c'è anche un traguardo importante, cioè il podio, da raggiungere. Il calcio ha un sola chance per sopravvivere nel cuore della gente: essere credibile''. L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, spiega l'importanza della partita di domenica al Maradona con i rossoblù. ''Per questo - dice - vogliamo fare una partita bella, intensa e vera per i nostri tifosi. Il loro numero evidenzia che ce ne sono tanti che ci vogliono bene e ci vogliono supportare. A loro va regalata una prestazione di livello''.



Probabili formazioni di Napoli-Genoa.

Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 99 Anguissa, 68 Lobotka, 11 Lozano, 14 Mertens, 24 Insigne, 9 Osimhen. (1 Meret, 12 Marfella, 59 Zanoli, 5 Juan Jesus, 31 Ghoulam, 8 Ruiz, 4 Demme, 7 Elmas, 20 Zielinski, 33 Ounas, 21 Politano, 37 Petagna). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Demme. Indisponibili: nessuno.

Genoa (4-2-3-1): 57 Sirigu, 36 Hefti, 55 Ostigard, 13 Bani, 4 Criscito, 32 Frendrup, 47 Badelj, 10 Melegoni, 8 Amiri, 90 Portanova, 45 Yeboah. (1 Semper, 25 Vodisek, 5 Masiello, 5 Vasquez,18 Ghiglione, 99 Galdames, 65 Rovella, 50 Cambiaso, 20 Ekuban, 11 Gudmundsson, 33 Hernani, 23 Destro). All. Blessin. Squalificati: nessuno. Diffidati: Portanova, Destro, Badelj. Indisponibili: Sturaro Vanheusden, Czyborra, Piccoli.

Arbitro: Fabbri di Ravenna