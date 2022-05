Serie A: Empoli-Salernitana

Per la 37/a giornata di Serie A in campo sabato alle ore 15: Empoli-Salernitana



"Andiamo ad Empoli con la voglia di giocare e di scoprire cosa può darci questa partita. Non esistono gare facili, da ogni partita cerchiamo di trarre il massimo". Così Davide Nicola, allenatore della Salernitana, alla vigilia del match di Empoli. "Anche questa settimana ci siamo allenati con attenzione e curando tutti i particolari. Tutti sono motivati e vogliosi di fare una grande gara. L'Empoli è un avversario di valore e che gioca molto bene, apprezzo molto il lavoro di Andreazzoli e le sue qualità umane. Dobbiamo andare ad esprimere i nostri valori, credendo in noi stessi e perseverando in ciò che stiamo facendo con serenità".