Serie A: Bologna-Sassuolo

Per la 37/a giornata di Serie A in campo domenica alle ore 12,30: Bologna-Sassuolo.



Probabili formazioni.

Bologna (3-5-2): 28 Skorupski, 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate, 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 30 Schouten, 21 Soriano, 3 Hickey, Barrow, 9 Arnautovic. (22 Bardi, 2 Binks, 4 Bonifazi, 15 Mbaye, 35 Dijks, 71 Kasius, 8 Dominguez, 14 Viola, 20 Aebischer, 55 Vignato, 7 Orsolini, 10 Sansone). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Hickey, Skorupski, Soriano. Indisponibili: nessuno.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli, 17 Muldur, 5 Ayhan, 31 Ferrari, 6 Rogerio, 8 Lopez, 16 Frattesi, 25 Berardi, 18 Raspadori, 23 Traore; 91 Scamacca. (56 Pegolo, 24 Satalino, 21Chiriches, 13 Peluso, 44 Ruan, 4 Magnanelli, 97 Henrique, 10 Djuricic, 11 Ciervo, 15 Ceide, 92 Defrel). All.: Dionisi. Squalificati: Kyriakoupolos. Diffidati: Berardi, Chiriches, Ferrari, Lopez. Indisponibili: Harroui, Toljan, Obiang, Romagna.

Arbitro: Ghersini di Genova.