Ghirelli: "I 32 mila per Palermo-Triestina uno spot per la C"

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Erano quasi 32 mila gli spettatori che, ieri sera, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, hanno assistito al match di ritorno del primo turno nazionale dei Playoff fra i rosanero e la Triestina. Un dato incredibile che, nella classifica delle presenze stagionali totali tra Serie A, B e C trova posto nella top 10 e conquista la vetta della graduatoria della Lega Pro, superando il precedente record dello stadio San Nicola per Bari-Fidelis Andria. Capienze maggiori di Palermo si sono registrate solo nelle partite interne delle 'grandi' di A. E' il segnale di un ritrovato entusiasmo del pubblico dopo la pandemia Covid e, soprattutto, rende ancora una volta merito alla formula dei playoff, mettendo bene in evidenza con quanta passione sia seguita la Lega Pro. Nei primi match dei Playoff di Serie C 2021/22, gli oltre 30 mila spettatori di Palermo fanno compagnia agli ottomila di Foggia per la sfida d'andata contro la Virtus Entella, agli 8 mila di ieri sera a Cesena, ai 7 mila di Trieste e ai più di 3 mila di Pescara e Chiavari. "Sono molto soddisfatto di questo dato. E' straordinario", dice il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli. "Negli stadi siamo tornati a festeggiare e la formula dei Playoff si dimostra affascinante e di grande attrattiva per gli amanti del calcio. Complimenti ai club per la grande affluenza uno spettacolo incredibile. Questo è il segno del legame con il proprio territorio, con i tifosi, la ricchezza più grande che abbiamo e che dobbiamo coltivare. Ogni giorno continuiamo a lavorare tutti insieme per riempire gli stadi di Lega Pro", conclude Ghirelli. (ANSA).