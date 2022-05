A Wembley finale FA Cup; Klopp, 'la Coppa più bella del mondo'

(ANSA) - LONDRA, 13 MAG - "La FA Cup è la coppa nazionale più grande e bella al mondo. Pur non avendo visto troppe finali, non credo sia necessario comprendere quanto sia importante e so che il mondo ci guarderà. Non vediamo l'ora di cogliere questa opportunità". Così Jurgen Klopp alla vigilia della finale della Coppa d'Inghilterra che domani (inizio alle 17.45 ora di Roma) a Wembley che il suo Liverpool giocherà contro il Chelsea. C'è un precedente in questa finale tra le due squadre: risale al 2012, quando i Blues si imposero sui Reds per 2-1. In tutto il Chelsea ha vinto la Coppa nazionale cinque volte, mentre il Liverpool l'ha alzata nel 2006.

Proprio la squadra allenata da Klopp è in corsa per uno storico poker di successi in questa stagione oltre alla Carabao Cup, o Coppa di lega, già vinta e la finale di FA Cup, il Liverpool è in corsa per vincere il titolo della Premier League e la Champions League (sabato 28 giocherà la finale contro il Real Madrid). "Quando lotti per tutte queste competizioni - commenta Klopp - è chiaro che puoi anche non vincere, nessuno può garantire che vinceremo tutto. È una stagione piena di impegni ma non prenderemo mai la FA Cup come una partita normale. Per alcuni di noi è una delle più grandi partite in carriera, vogliamo vincere e dedicare il trofeo alla nostra gente".

Dall'altra parte, il tecnico del Chelsea Thnomas Tuchel è alle prese con il dubbio Havertz o Lukaku per un posto in attacco, anche se c'è chi li vorrebbe giocare insieme. "Possono entrambi giocare, ma penso che manchi un po' il feeling per un perfetto incastro - dice Tuchel -. Ed è molto probabile che giochi dall'inizio solo uno dei due. Romelu ha ultimamente giocato e segnato, quindi ha fatto di tutto per meritarsi di rimanere con noi ma domani sarà la nostra ultima chiamata per questa Coppa".

