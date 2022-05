Perisic choc su rinnovo'coi giocatori importanti non si aspetta'

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Piccola nota stonata nel dopopartita di Ivan Perisic, migliore in campo nella finale di Coppa Italia vinta con la Juve. Il croato ha affrontato il tema del suo rinnovo di contratto, gelando l'entusiasmo dei tifosi dell'Inter dopo che anche l'ad Marotta nel prepartita aveva ostentato fiducia. "Il rinnovo? Non si aspetta l'ultimo momento - ha detto a Mediaset il croato - con i giocatori importanti, non si fa così". (ANSA).