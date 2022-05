Calcio: Genoa; tifosi ci credono, oltre mille a Napoli

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Sfida sulla carta durissima quella di domenica prossima al Maradona per il Genoa di Blessin, che ha bisogno di un successo per continuare a rincorrere la salvezza, ancora possibile grazie alla vittoria sulla Juventus nell'ultimo turno. Criscito e compagni non saranno comunque soli. I tifosi rossoblù seguiranno in almeno un migliaio (al momento 930 i tagliandi già venduti per il settore ospiti) la squadra anche con una carovana di mezzi in partenza domenica mattina alle 5 di fronte alla Gradinata Nord.

Conteranno soprattutto le motivazioni contro un Napoli che non ha più nulla da chiedere al campionato ma che vuole chiudere la stagione in casa nel migliore dei modi per quella che sarà una giornata dedicata ad Insigne, pronto per la sua nuova avventura in Canada.

Il Genoa però ha bisogno di punti, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti, e proverà ad espugnare il San Paolo come non accade dal 2009, consapevole che in casa gli azzurri sono caduti già in cinque occasioni in questa stagione. (ANSA).