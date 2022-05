Totti 'con Fiorentina ancora episodio a sfavore Roma'

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Quello che abbiamo visto ieri è uno dei tanti episodi a sfavore della Roma. Non stiamo qui a recriminare ogni volta, ma se il Var non aiuta gli arbitri diventa sempre più complicato. Se ieri l'arbitro non è riuscito a vedere nemmeno dal monitor diventa più difficile per tutti".

Lo ha detto Francesco Totti a margine di un evento di Trenitalia per la presentazione della Coppa Italia Frecciarossa parlando di quanto successo ieri in Fiorentina-Roma. Sulla finale di Tirana in Conference poi non ha dubbi: "E' tantissimo tempo che non andiamo in finale di coppa. E' fondamentale alzare un trofeo, andremo a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. Anche io ci andrò". Su Mourinho, invece, l'endorsement è totale: " La Roma è allenata dal più forte allenatore del mondo che sa chi deve comprare. La società farà di tutto per accontentarlo".

