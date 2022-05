Manchester City ne fa 5 al Newcastle e stacca il Liverpool

Il Manchester City ha compiuto un passo forse decisivo verso la conquista di quello che sarebbe il suo quarto titolo di Premier League negli ultimi cinque anni battendo per 5-0 il Newcastle nel match giocato oggi all'Etihad Stadium. A segno Sterling (2), Laporte, Rodri e Foden. Così facendo i Citizens hanno portato a tre punti, a tre giornate dalla fine, kil vantaggio sul Liverpool, che ieri aveva pareggiato 1-1 con il Tottenham di Antonio Conte. A favore del City rispetto ai Reds anche la differenza reti di +4.

Ora la squadra di Jurgen Klopp torneranno in campo martedì contro l'Aston Villa, mentre quella di Guardiola giocherà mercoledì contro il Wolverhampton.

Nel frattempo proprio Guardiola, reduce dalla bruciante eliminazione in semifinale di Champions ad opera del Real Madrid, si consola con la prestazione dei suoi. "Oggi è stato il pomeriggio perfetto, tre punti, altri nove da conquistare e più quattro di differenza reti. Questa è una delle migliori squadre che abbia mai allenato - le parole di Pep -. Facciamo queste cose da cinque anni, e ogni tre giorni. Se qualcuno aveva dei dubbi, vuol dire che non aveva mai conosciuto questa squadra".

Unica brutta notizia è che il tecnico è rimasto quasi senza difesa a causa degli infortuni: "per Ruben Dias, Kyle Walker e John Stones sono fuori fino al termine della stagione".