(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Genoa-Juventus 2-1 (0-0) in un anticipo della 36/a giornata del campionato di Serie A. A segno per i liguri Gudmundsson (87') e Criscito(rig.96'). Bianconeri in gol con Dybala (48'). (ANSA).