Serie A: Fiorentina-Roma, le formazioni

Allo Stadio Franchi dalle ore 20.45 si gioca Fiorentina-Roma.



Vigilia viola. Contro la Roma per restare attaccati al treno per l'Europa: la Fiorentina non ha alternative questa sera che cercare di aggiudicarsi lo scontro diretto. Dopo i tre ko di fila in campionato e complici i successi della Lazio (con la Sampdoria) e dell'Atalanta (in casa dello Spezia) la squadra viola è scivolata all'8° posto, a 6 lunghezze dai biancocelesti e a 3 dai bergamaschi e dalla stessa Roma.L'ultima vittoria per Italiano risale al 16 aprile, 1-0 sul Venezia: da allora solo sconfitte, 2-1 a Salerno, 1-0 a San Siro con il Milan, nel mezzo il recupero della gara con l'Udinese persa al Franchi per 4-0. A queste va sommato pure il 2-0 subito nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a Torino con la Juventus.



Vigilia giallorossa. Provare a dimenticare la finale di Tirana, concentrandosi solo sulla corsa al quinto posto da qui ai prossimi 15 giorni. José Mourinho era stato già chiaro dopo la qualificazione contro il Leicester e nonostante in conferenza non abbia parlato, in questi giorni lo ha ripetuto come un mantra alla squadra: il modo migliore di prepararsi alla finale di Conference League è onorare il campionato e chiudere la stagione al quinto posto. Una posizione che garantirebbe l'Europa League senza dover aspettare di vincere la Conference contro il Feyenoord e per questo la sfida del Franchi con la Fiorentina è uno spartiacque fondamentale. Battere la squadra di Italiano significherebbe salire a più sei dalla Viola a due giornate dal termine con gli scontri diretti a favore, praticamente equivarrebbe a tagliar fuori una diretta concorrente dalla corsa all'Europa.



Probabili formazioni



Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano, 23 Venuti, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi, 5 Bonaventura, 18 Torreira, 32 Duncan, 22 Gonzalez, 9 Cabral, 8 Saponara. (69 Dragowski, 2 Quarta, 55 Nastasic, 29 Odriozola, 17 Terzic, 14 Maleh, 34 Amrabat, 11 Ikoné, 7 Callejon, 33 Sottil, 19 Piatek, 91 Kokorin). All.Italiano. Squalificati: nessuno Diffidati: Amrabat, Castrovilli, Maleh, Odriozola Indisponibili: Castrovilli



Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 4 Cristante, 17 Veretout, 59 Zalewski; 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy; 9 Abraham. (63 Boer, 24 Kumbulla, 15 Maitland-Niles, 42 Diawara, 55 Darboe, 22 Zaniolo, 27 Oliveira 52 Bove, 5 Vina, 14 Shomurodov, 11 Carles Perez, 64 Afena-Gyan, 37 Spinazzola). All. Josè Mourinho Squalificati: nessuno Diffidati: Abraham, Cristante Indisponibili: Mkhitaryan.

Arbitro: Marco Guida.