Calcio: prima diploma Fifa in club management,c'e' Cannavaro

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - C'e' anche Fabio Cannavaro, campione del mondo con l'Italia nel 2006 e pallone d'Oro nello stesso anno, tra i primi diplomati Fifa in club Management. Il corso inaugurale si e' concluso con successo presso la Home of FIFA, quando i 32 partecipanti, inclusi dirigenti di club ed ex nazionali di tutto il mondo, hanno ricevuto i certificati dal presidente, Gianni Infantino.

In linea con la visione di rendere il calcio davvero globale, il Diploma in Club Management fa parte degli sforzi della FIFA per professionalizzare il calcio, consentendo a un numero maggiore di club di ogni regione del mondo di competere ai massimi livelli dentro e fuori dal campo. Durante il corso di 13 mesi, i partecipanti hanno discusso e scambiato opinioni con esperti del settore e voci di spicco del calcio in relazione alle operazioni dei club e alla gestione degli stadi, alla finanza, al marketing e alle comunicazioni, alle accademie giovanili, alla governance e alle questioni legali, nonché alla leadership e alla negoziazione . Tutti gli studenti hanno anche ideato un piano strategico per i rispettivi club. (ANSA).