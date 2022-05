Calcio: Mihajlovic tornerà in panchina domenica a Venezia

(ANSA) - BOLOGNA, 06 MAG - Sinisa Mihajlovic domenica sarà in panchina allo stadio Penzo a guidare il suo Bologna. Il tecnico non partirà in ritiro con la squadra domani, ma raggiungerà i rossoblù a Venezia direttamente domenica, per rispettare il più possibile le precauzioni e le indicazioni dettate dalle cure sostenute in seguito alla ricaduta della leucemia. A quanto filtra, il tecnico presenterà in prima persona la gara presentandosi in conferenza stampa. (ANSA).