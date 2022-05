Conference:Roma regala finale ad abbonati presenti 6-1 Bodo

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - La Roma vola in finale di Conference League e decide di ringraziare i propri tifosi regalando i biglietti della finale di Tirana del 25 maggio ai 166 abbonati che lo scorso 21 ottobre erano presenti alla disfatta con il Bodo Glimt in Norvegia per 6-1. L'elenco degli aventi diritto è stato stilato sulla base dei report di vendita forniti dalla società norvegese. (ANSA).