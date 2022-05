Calcio: Serie A, stasera in campo Genoa-Juventus

Stasera in campo Genoa-Juventus, secondo anticipo della 36ma giornata della Serie A di calcio.

Ultima seduta per i rossoblù di Blessin attesi stasera dall'anticipo con la Juventus al Ferraris. Il tecnico ha già annunciato il ritorno di Cambiaso tra i convocati e ha spiegato che Sturaro sarà valutato solo all'ultimo. Non ci saranno squalificati ma sicuri assenti gli infortunati Czyborra, Vanheusden e Piccoli mentre Rovella potrebbe essere convocato.

Già in conferenza stampa Allegri ha annunciato qualche titolare: darà un'altra chance a Miretti, giocherà De Sciglio, in porta ci sarà Szczesny e in mezzo al campo Rabiot. Poi i ballottaggi in attacco, con Vlahovic in vantaggio sulla concorrenza e Dybala, Kean e Morata a sfidarsi per gli altri posti; in leggero rialzo le quotazioni di Bernardeschi. Il tecnico valuterà le condizioni dei suoi difensori considerando anche la finale di Coppa Italia in programma mercoledì: possibile che lanci la coppia Bonucci-Rugani, con De Ligt e Chiellini in panchina.