Allegri 'a Genova miglior formazione,non c'è Danilo'

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - "A Genova andrà in campo la formazione migliore": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, non pensa alla finale di Coppa Italia di mercoledì perché ha in testa la sfida contro il Genoa di domani.

"Rientreranno Cuadrado e De Sciglio, mentre Pellegrini ha una caviglia in disordine e non ci sarà - spiega l'allenatore in conferenza stampa - e ho dato dei giorni di riposo a Danilo: doveva riprendersi da una fascite plantare, tornerà domenica ad allenarsi con i compagni". (ANSA).