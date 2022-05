Torino: Cairo, con i bilanci lottiamo per non retrocedere

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - "Siamo reduci da anni complicati, difficili dal punto di vista economico. Mi sa che con i bilanci lottiamo per non retrocedere: è stato difficile per il Covid, ma abbiamo fatto investimenti eccessivi per le nostre possibilità.

Ora abbiamo un allenatore, Juric, che preferisce giocatori dal grande potenziale, non già affermati: lo abbiamo già fatto con Ventura e abbiamo sfornato tanti giocatori. E' questa la direzione da prendere".

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, parla così del Torino a margine della cerimonia di commemorazione del Grande Torino al Cimitero monumentale.

"Dobbiamo fare una grande attività di scouting per cercare i giocatori con potenziale da far diventare realtà insieme a Juric. E mi ha fatto piacere rivedere giocatori che hanno espresso le loro qualità con Juric", aggiunge il patron granata, dicendosi soddisfatto dell'annata. "E' una buona stagione, abbiamo fatto partite molto belle e avuto una buona continuità - osserva -. Per un momento abbiamo pensato a qualcosa in più, purtroppo non è stato così ma abbiamo fatto un bel filotto con pareggi con le grandi e vincendo qualche gara soffrendo. E' una buona ripartenza: tre anni fa arrivammo settimi, poi abbiamo avuto due stagioni non felici, lottavamo per altri obiettivi, ora ho rivisto un Toro pimpante, forte e aggressivo come non lo avevo mai visto. Fa molto piacere vedere un Toro così: facciamo bene le ultime tre partite poi tireremo le somme". (ANSA).